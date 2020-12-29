На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Які продукти обов'язково мають бути у раціоні після 60
-
- 15
З віком варто уважніше ставитись до свого організму та не ігнорувати побажання фахівців щодо раціону. Тому експерти назвали кілька продуктів, які обов'язково варто їсти людям після 60 років.
Яйця. Це доволі звичайний та доступний продукт, з яким можна приготувати чимало різних страв, тож не дивно, що він опинився у цьому переліку. До того ж, з віком у людей може виникати брак вітаміну D, який міститься і в яйцях. Не можна ігнорувати і вміст білків, які важливі для нормального функціонування організму.
І ще: Експерт розповіла, як уникнути відчуття голоду і менше при цьому їсти
Ягоди. Відповідно до недавніх досліджень, регулярне вживання полуниці та чорниці дозволяє зменшити ризики на різке зниження когнітивних функцій у людей літнього віку. Все через флавоноїди та антиоксиданти у цих ягодах, які ще мають протизапальні властивості.
Банани. Науковці довели, що банани допомагають покращити ситуацію з тиском та знизити ризики на розвиток гіпертонії. Річ у тому, що цей фрукт містить калій, який і нормалізує артеріальний тиск.
Читайте також: Які продукти пришвидшують старіння
-
19:19Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь
-
18:49З яких келихів треба пити шампанське
-
18:18Гороскоп на 30 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Коли хотів приготувати вечерю: відео з консервою обурило Reddit
-
17:20Курс долара 2021 в Україні: скільки буде коштувати валюта у новому році
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:01Оселедець під шубою: покрокові рецепти салату на Новий рік 2021
-
16:51Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: ТОП 10 анімацій про Різдво
-
16:30Салати без майонезу на Новий рік 2021: прості рецепти корисних страв
-
16:18Які продукти обов'язково мають бути у раціоні після 60
-
15:51Не корона, бро: футболіст Селезньов кумедно переспівав вірусну пісню
-
15:20Ось чому не варто ідеально мити скляні двері: епічне відео
-
14:50Папарацці підловили розповнілу Лану Дель Рей: фото шокували шанувальників співачки
-
14:19До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:00Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2021: оригінальні ідеї у фото
-
13:47У США назвали найкращу ринг-гьорл 2020 року у MMA: гарячі знімки красуні
-
13:20Chevrolet показав найдешевший автомобіль у США
-
13:00Небезпека новорічних феєрверків: що потрібно знати про піротехніку
-
12:52Автор Гри престолів Джордж Мартін назвав улюблений серіал 2020 року
-
12:31Телепрограма на Новий рік 2021: що покажуть українські канали в новорічну ніч
-
12:15Як Нова пошта і Укрпошта працюватимуть на новорічні свята 2021: графік роботи
-
12:03ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
11:51Зірка серіалу Ферзевий гамбіт знялася у рекламі аромату Viktor&Rolf в прозорому наряді
-
11:37Тости на Новий рік 2021: оригінальні і прикольні новорічні побажання
-
19:19Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь
-
16:51Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: ТОП 10 анімацій про Різдво
-
14:19До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд
-
12:52Автор Гри престолів Джордж Мартін назвав улюблений серіал 2020 року
-
12:03ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня
-
07:22Учені назвали спосіб приготування кави, від якого варто відмовитися усім
- 28 грудня
-
21:45Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
19:22Ціна на новорічний стіл 2021: у скільки обійдеться святкове меню
-
17:06ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка
-
16:20Модний колір Нового 2021 року, який буде в тренді в рік Білого Бика
-
14:20Яник, Принц та Хрусталіна: названо найрідкісніші імена в Україн у 2020 році
-
11:21Лайфхак дня: житель США показав, як очистив будинок від снігу за кілька хвилин (відео)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 грудня
-
07:20Погода в Україні 28 грудня: прогноз на понеділок по містах
- 27 грудня
-
21:51Учені розповіли, яких чоловіків вважають найкращими коханцями
-
19:21Жінки це люблять, але чоловіки про це часто забувають
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 28 грудня – 3 січня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:26Найкраща нова музика грудня: ідеальний плейлист зими
-
11:23Переможець Мастер Шеф 10 – Яна Балог: біографія і фото
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня
- 26 грудня
-
21:5120 невдалих фраз, які не варто озвучувати під час сексу
-
19:2110 типів людей, які шалено бісять на Новий рік
-
16:19ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
14:51ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах