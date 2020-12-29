Які продукти обов'язково мають бути у раціоні після 60

З віком варто уважніше ставитись до свого організму та не ігнорувати побажання фахівців щодо раціону. Тому експерти назвали кілька продуктів, які обов'язково варто їсти людям після 60 років.

Яйця. Це доволі звичайний та доступний продукт, з яким можна приготувати чимало різних страв, тож не дивно, що він опинився у цьому переліку. До того ж, з віком у людей може виникати брак вітаміну D, який міститься і в яйцях. Не можна ігнорувати і вміст білків, які важливі для нормального функціонування організму.

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Ягоди. Відповідно до недавніх досліджень, регулярне вживання полуниці та чорниці дозволяє зменшити ризики на різке зниження когнітивних функцій у людей літнього віку. Все через флавоноїди та антиоксиданти у цих ягодах, які ще мають протизапальні властивості.

Банани. Науковці довели, що банани допомагають покращити ситуацію з тиском та знизити ризики на розвиток гіпертонії. Річ у тому, що цей фрукт містить калій, який і нормалізує артеріальний тиск.

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