Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Олів'є на Новий рік 2020: прості рецепти приготування салату у фото

  • 17
салат на новорічний стіл "Олів'є" - фото 1
салат на новорічний стіл "Олів'є"

Новорічний стіл ніяк не може обійтися без традиційних страв, приміром, салату Олів'є. Підготували для вас кілька рецептів обов'язкового святкового салату Олів'є: класичний, дієтичний, корисний, веганський, від шефа. Смачного!

Класичний салат Олів'є

Інгредієнти:​​

  • Картопля відварена (стара, середня) – 4 шт
  • Морква відварена – 1 шт
  • Яйця зварені круто – 4 шт
  • Ковбаса варена "докторська" – 300 г
  • Огірки мариновані (можна свіжі, середні) – 4 шт
  • Горошок зелений консервований – 1 банка або 200 г
  • Майонез – 200-300 г
  • Листя петрушки та кропу – за бажанням
  • Сіль, мелений чорний перець – за смаком
Олів'є на Новий рік 2020: прості рецепти приготування салату у фото - фото 376483

Рецепт приготування традиційного салату Олів'є:

  1. Всі інгредієнти нарізати кубиками.
  2. Змішайте все в одній мисці.
  3. Додайте спеції та майонез. Ретельно перемішайте.
  4. Поставте в холодильник на годину. Готово!

Новорічне меню 2020: Рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік

Корисний салат Олів'є

Інгредієнти:​​

  • Яйця – 4 шт
  • Картопля (середня) – 3 шт
  • Морква (середня) – 2 шт
  • Огірок квашений (середній) – 3/4 шт
  • Філе куряче – 200 г
  • Горошок консервований – 50 г
  • Йогурт густий – 150 г
  • Гірчиця – 15 г
Олів'є на Новий рік 2020: прості рецепти приготування салату у фото - фото 376477

Рецепт приготування корисного салату Олів'є від Fat Killers:

  1. Яйця відварюємо на твердо.
  2. Окремо варимо куряче філе та овочі.
  3. Класично нарізаємо кубиками.
  4. Додаємо горошок.
  5. Замішуємо соус і заправляємо салат.
  6. Додаємо за смаком сіль та перець. Смачного!

Салат Олів'є від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:​​

  • Печериці – 250 г
  • Рослинна олія – 1 ст. л.
  • Лавровий лист – 1 шт.
  • Запашний перець – 3 горошини
  • Курка (2 курячих філе) – 400-500 г
  • Яйця (відварених круто) – 4 шт
  • Зелений горошок (консервований) – 1 банка
  • Солоний огірок – 4 шт
  • Картопля (відварена в мундирі) – 3 шт
  • Морква відварна – 2 шт
  • Майонез домашній – 3 ст. л.
  • Сіль і перець – за смаком
Олів'є на Новий рік 2020: прості рецепти приготування салату у фото - фото 376476

Рецепт приготування салату Олів'є від кулінара Євгена Клопотенка:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Печериці промийте і протріть паперовим рушником. Перекладіть у форму для запікання, полийте рослинною олією та посоліть за смаком. Запікайте в розігрітій духовці протягом 20 хвилин. Дістаньте з духовки та дайте охолонути до кімнатної температури.
  2. Картоплю відваріть до готовності в "мундирі" та очистьте. Наріжте картоплю середніми кубиками.
  3. Дві моркви теж відваріть до готовності, очистьте від шкірки та наріжте невеликими кубиками, приблизно такого ж розміру, як і картопля.
  4. Відваріть куряче філе в підсоленій воді з додаванням лаврового листа і запашного перцю протягом 25 хвилин після закипання.
  5. Яйця зваріть круто, охолодіть у воді, очистьте і наріжте їх невеликими кубиками.
  6. Готове куряче філе після охолодження наріжте невеликими кубиками, як і овочі.
  7. Запечені печериці наріжте кубиками середнього розміру.
  8. Солоні огірки розріжте навпіл, а потім поріжте кубиками.
  9. З'єднайте в мисці всі нарізані інгредієнти та додайте консервований горошок.
  10. Приготуйте майонез, використовуючи найпростіший і найсмачніший рецепт домашнього майонезу.
  11. Заправте салат майонезом і добре перемішайте. Євген Клопотенко рекомендує додавати невелику кількість соусу, щоб ви краще змогли відчути смак самого салату. Посоліть і поперчіть за смаком.

Дієтичний салат Олів'є

Інгредієнти:​​

  • Яблуко – 1 шт
  • Огірок – 1 шт
  • Авокадо – 1 шт
  • Шампіньйони – 6 шт
  • Розморожений зелений горошок – 200 г

Для майонезу:

  • Замочене очищене соняшникове насіння – 200 г
  • Лимон – 0,5 шт
  • Часник – 2 зубчики
  • Суха гірчиця – 2 ч.л.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Вода для консистенції
Олів'є на Новий рік 2020: прості рецепти приготування салату у фото - фото 376480

Рецепт приготування дієтичного салату Олів'є від Христини Пеленьо:

  1. Всі інгредієнти для салату нарізати кубиками.
  2. Всі інгредієнти для майонезу зблендерувати (кількість води підбирайте самі).
  3. Змішайте все та викладіть на тарілку.

Веганський салат Олів'є

Інгредієнти:​​

  • Картопля (середня) – 2 шт
  • Морква (велика) – 2 шт
  • Огірок маринований чи солоний (середній) – 1 шт
  • Копчений тофу (можете купити звичайний і замаринувати його) – 200 г
  • Горошок консервований – 1 банка
  • Пісний майонез – за смаком
  • Спеції, сіль, перець – за смаком
Олів'є на Новий рік 2020: прості рецепти приготування салату у фото - фото 376469

Рецепт приготування салату Олів'є для веганів:

  1. Картоплю та моркву відваріть.
  2. Поріжте усі інгредієнти кубиками та складіть в одну миску.
  3. Додайте спеції та майонез. Добре перемішайте. Готово!

Це цікаво: Правда про мандарини: Супрун розкрила користь і шкоду зимових смаколиків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік
  • Вчора, 12:15
  • 434
Іронія долі: як змінилися актори улюбленого новорічного фільму
  • Вчора, 17:21
  • 1196
Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
  • 23 грудня, 15:04
  • 753
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа