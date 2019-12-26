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Олів'є на Новий рік 2020: прості рецепти приготування салату у фото
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Новорічний стіл ніяк не може обійтися без традиційних страв, приміром, салату Олів'є. Підготували для вас кілька рецептів обов'язкового святкового салату Олів'є: класичний, дієтичний, корисний, веганський, від шефа. Смачного!
Класичний салат Олів'є
Інгредієнти:
- Картопля відварена (стара, середня) – 4 шт
- Морква відварена – 1 шт
- Яйця зварені круто – 4 шт
- Ковбаса варена "докторська" – 300 г
- Огірки мариновані (можна свіжі, середні) – 4 шт
- Горошок зелений консервований – 1 банка або 200 г
- Майонез – 200-300 г
- Листя петрушки та кропу – за бажанням
- Сіль, мелений чорний перець – за смаком
Рецепт приготування традиційного салату Олів'є:
- Всі інгредієнти нарізати кубиками.
- Змішайте все в одній мисці.
- Додайте спеції та майонез. Ретельно перемішайте.
- Поставте в холодильник на годину. Готово!
Новорічне меню 2020: Рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
Корисний салат Олів'є
Інгредієнти:
- Яйця – 4 шт
- Картопля (середня) – 3 шт
- Морква (середня) – 2 шт
- Огірок квашений (середній) – 3/4 шт
- Філе куряче – 200 г
- Горошок консервований – 50 г
- Йогурт густий – 150 г
- Гірчиця – 15 г
Рецепт приготування корисного салату Олів'є від Fat Killers:
- Яйця відварюємо на твердо.
- Окремо варимо куряче філе та овочі.
- Класично нарізаємо кубиками.
- Додаємо горошок.
- Замішуємо соус і заправляємо салат.
- Додаємо за смаком сіль та перець. Смачного!
Салат Олів'є від Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- Печериці – 250 г
- Рослинна олія – 1 ст. л.
- Лавровий лист – 1 шт.
- Запашний перець – 3 горошини
- Курка (2 курячих філе) – 400-500 г
- Яйця (відварених круто) – 4 шт
- Зелений горошок (консервований) – 1 банка
- Солоний огірок – 4 шт
- Картопля (відварена в мундирі) – 3 шт
- Морква відварна – 2 шт
- Майонез домашній – 3 ст. л.
- Сіль і перець – за смаком
Рецепт приготування салату Олів'є від кулінара Євгена Клопотенка:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Печериці промийте і протріть паперовим рушником. Перекладіть у форму для запікання, полийте рослинною олією та посоліть за смаком. Запікайте в розігрітій духовці протягом 20 хвилин. Дістаньте з духовки та дайте охолонути до кімнатної температури.
- Картоплю відваріть до готовності в "мундирі" та очистьте. Наріжте картоплю середніми кубиками.
- Дві моркви теж відваріть до готовності, очистьте від шкірки та наріжте невеликими кубиками, приблизно такого ж розміру, як і картопля.
- Відваріть куряче філе в підсоленій воді з додаванням лаврового листа і запашного перцю протягом 25 хвилин після закипання.
- Яйця зваріть круто, охолодіть у воді, очистьте і наріжте їх невеликими кубиками.
- Готове куряче філе після охолодження наріжте невеликими кубиками, як і овочі.
- Запечені печериці наріжте кубиками середнього розміру.
- Солоні огірки розріжте навпіл, а потім поріжте кубиками.
- З'єднайте в мисці всі нарізані інгредієнти та додайте консервований горошок.
- Приготуйте майонез, використовуючи найпростіший і найсмачніший рецепт домашнього майонезу.
- Заправте салат майонезом і добре перемішайте. Євген Клопотенко рекомендує додавати невелику кількість соусу, щоб ви краще змогли відчути смак самого салату. Посоліть і поперчіть за смаком.
Дієтичний салат Олів'є
Інгредієнти:
- Яблуко – 1 шт
- Огірок – 1 шт
- Авокадо – 1 шт
- Шампіньйони – 6 шт
- Розморожений зелений горошок – 200 г
Для майонезу:
- Замочене очищене соняшникове насіння – 200 г
- Лимон – 0,5 шт
- Часник – 2 зубчики
- Суха гірчиця – 2 ч.л.
- Сіль, перець – за смаком
- Вода для консистенції
Рецепт приготування дієтичного салату Олів'є від Христини Пеленьо:
- Всі інгредієнти для салату нарізати кубиками.
- Всі інгредієнти для майонезу зблендерувати (кількість води підбирайте самі).
- Змішайте все та викладіть на тарілку.
Веганський салат Олів'є
Інгредієнти:
- Картопля (середня) – 2 шт
- Морква (велика) – 2 шт
- Огірок маринований чи солоний (середній) – 1 шт
- Копчений тофу (можете купити звичайний і замаринувати його) – 200 г
- Горошок консервований – 1 банка
- Пісний майонез – за смаком
- Спеції, сіль, перець – за смаком
Рецепт приготування салату Олів'є для веганів:
- Картоплю та моркву відваріть.
- Поріжте усі інгредієнти кубиками та складіть в одну миску.
- Додайте спеції та майонез. Добре перемішайте. Готово!
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