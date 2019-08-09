Лікарі назвали найкорисніші каші

Про те, що каші корисні для здоров'я знають всі. Які ж саме з каш приносять найбільшу користь для організму?

Каша, приготовлена ​​з дикого, а також червоного рису, корисна для людського організму. Необроблена крупа містить купу білка і амінокислоти, які беруть участь в утворенні м'язових волокон, що стимулюють вироблення гормонів, ферментів і антитіл.

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Крім того, ці амінокислоти підтримують здоров'я серцево-судинної і нервової системи, а також покращують мозкову активність. Перлова і пшоняна каші перешкоджають накопиченню жиру в організмі, Вони також стимулюють роботи печінки та серця.

Смачна перловка

Чудовим чистильником кровоносних судин є овес. Тому цінність вівсяної каші важко переоцінити. У вівсянці міститься клітковина бета-глюкан, яка не дає шкідливому холестерину всмоктуватися і сприяє його виведенню природним шляхом.

Страва з вівсянки

Найкориснішою кашею вважають гречану. Рослинні волокна, що містяться в крупі, покращують роботу шлунково-кишкового тракту. Підвищений вміст кальцію, магнію, калію і фолієвої кислоти чудово впливає на роботу серцево-судинної системи.

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