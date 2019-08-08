Скільки кавуна можна їсти за день

Неписаний закон говорить: можна їсти все, але в міру. От тільки, це точно не про кавун. Це те, без чого влітку не можуть жити ні діти, ні дорослі. Скільки ж скибочок смачнющої ягоди можна з'їсти у день?

Медики кажуть, що в помірній кількості вживання стиглих кавунів – практично не шкідливе. Якщо ви любите ласувати цією ягодою кожен день, не рекомендують їсти більше 250-300 грамів.

І ще: Смажений кавун: несподіваний смачний рецепт літнього смаколика

Однак, є категорія людей, яким доводиться відмовлятися від соковитого літнього смаколика. Важко уявити, як влітку обійтися без кавунів, але все ж уважно читайте наступну інформацію. Вам не можна їсти кавун, якщо:

у вас порушення відтоку сечі

сечокам'яна хвороба

коліт і пронос

цукровий діабет першого типу

захворювання підшлункової залози в гострій фазі

захворювання серця, які супроводжуються затримкою рідини в організмі

аденома передміхурової залози

післяопераційні спайкові процеси

Щоб не викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, не їжте кавун до прийому їжі або відразу після неї. Краще окремо від усього іншого і за 2 години до або після їжі.

Читайте також: Названа унікальна властивість кавуна