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Скільки кавуна можна їсти за день

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Вам не можна їсти кавун, якщо - фото 1
Вам не можна їсти кавун, якщо / thedubai100

Неписаний закон говорить: можна їсти все, але в міру. От тільки, це точно не про кавун. Це те, без чого влітку не можуть жити ні діти, ні дорослі. Скільки ж скибочок смачнющої ягоди можна з'їсти у день?

Медики кажуть, що в помірній кількості вживання стиглих кавунів – практично не шкідливе. Якщо ви любите ласувати цією ягодою кожен день, не рекомендують їсти більше 250-300 грамів.

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Однак, є категорія людей, яким доводиться відмовлятися від соковитого літнього смаколика. Важко уявити, як влітку обійтися без кавунів, але все ж уважно читайте наступну інформацію. Вам не можна їсти кавун, якщо:

  • у вас порушення відтоку сечі
  • сечокам'яна хвороба
  • коліт і пронос
  • цукровий діабет першого типу
  • захворювання підшлункової залози в гострій фазі
  • захворювання серця, які супроводжуються затримкою рідини в організмі
  • аденома передміхурової залози
  • післяопераційні спайкові процеси
Скільки кавуна можна їсти за день - фото 346457

Щоб не викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, не їжте кавун до прийому їжі або відразу після неї. Краще окремо від усього іншого і за 2 години до або після їжі.

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Джерело: thedubai100
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