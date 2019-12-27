Лікарі назвали найкорисніше варення: і це не малина

Медики розповіли, яке варення не тільки смачне, але і найкорисніше, і допоможе зміцнити імунну систему в період хвороб.

Так, обліпихи варення багате вітаміном С. Ягоди обліпихи містять фітонциди, які успішно борються з різного роду хвороботворними мікробами.

І ще: Варення з винограду на зиму: рецепти для білих і темних сортів з фото

Журавлинне варення особливо корисне для людей з проблемами з серцем, а також людям зі слабким шлунком. Також відомо, що журавлина знижує тиск, знижує вміст холестерину в крові й може запобігати виникненню виразок в шлунку.

Варення з горобини чорноплідної може допомогти у перепадах тиску, підвищити імунітет і зняти напругу. Сливове варення особливо корисне при тромбозах і багате на вітамін Р. Крім того, воно допомагає зміцнити стінки судин.

Читайте також: Варення з аличі на зиму: рецепти консервації з кісточками і без