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Лікарі назвали найкорисніше варення: і це не малина

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Смачне варення - фото 1
Смачне варення / bigmir

Медики розповіли, яке варення не тільки смачне, але і найкорисніше, і допоможе зміцнити імунну систему в період хвороб.

Так, обліпихи варення багате вітаміном С. Ягоди обліпихи містять фітонциди, які успішно борються з різного роду хвороботворними мікробами.

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Журавлинне варення особливо корисне для людей з проблемами з серцем, а також людям зі слабким шлунком. Також відомо, що журавлина знижує тиск, знижує вміст холестерину в крові й може запобігати виникненню виразок в шлунку.

Варення з горобини чорноплідної може допомогти у перепадах тиску, підвищити імунітет і зняти напругу. Сливове варення особливо корисне при тромбозах і багате на вітамін Р. Крім того, воно допомагає зміцнити стінки судин.

Лікарі назвали найкорисніше варення: і це не малина - фото 376694

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Джерело: bigmir
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