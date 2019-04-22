Квартал без Зеленського? У студії розповіли про концерти і зйомки

Чи продовжить Зеленський зніматись у Кварталі 95 / Днепр Час

Команда "Квартал 95" не шукатиме заміну кандидату у президенти Володимиру Зеленському, який тепер займатиметься політикою. Однак чи буде він на концертах та зйомках – розповів представник студії.

Представник штабу Володимира Зеленського та студії "Квартал 95" Артем Гагарін відповів на найпопулярніше питання щодо майбутнього кандидата у президенти, а також виступів його команди.

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Він пояснив, що колишні колеги кандидата на пост президента України вже написали сценарій концерту без Зеленського. А вже 5 травня розпочнуться зйомки без головного "кварталівця".

"Життя триває. Якщо 95 квартал зупиниться, то хто буде жартувати над Зеленським?", – відзначив він.

Друг Зеленського по "Кварталу" Олександр Пікалов також додав, що команда не шукатиме нікого, щоб замінити Володимира, а от формат шоу може невдовзі здивувати глядачів.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський, який згідно з даними екзит-полу та першими результатами від ЦВК перемагає в другому турі виборів, назвав кроки, які планує зробити одразу після вступу на пост президента. Детальніше про дії екс-шоумена читайте тут.

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