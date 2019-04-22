Володимир Зеленський – майбутній президент України: програма та обіцянки

Національний екзит-пол оприлюднив результати голосування у другому турі. За їхніми даними, вибори 2019 виграв Володимир Зеленський. Саме він – наступний президент України. До вашої уваги всі обіцянки та програма майбутнього гаранта – запам'ятайте їх!

ЦВК ще не оголосила офіційні результати виборів 2019, однак дані екзит-полів незаперечні. Володимир Зеленський отримав понад 70% голосів, тож саме він стане новим президентом України після офіційної інавгурації.

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Своєму опоненту Петру Порошенку новоспечений глава держави дорікав саме невиконанням передвиборчих обіцянок. Тож ми зібрали всі обіцянки Зеленського, щоб через потім перевірити, чи дотримається він їх.

Програма Володимира Зеленського

На початку своєї програми Володимир Зеленський окреслює бачення України своєї мрії. У його розумінні, це країна, де бізнес "можна відкрити за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду". Також в "Україні мрії" Зеленського "лікарі й вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни", а "бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку".

Зовнішня політика. Володимир Зеленський збирається просити підтримки в міжнародних колег за Будапештським меморандумом і партнерів по Євросоюзу для того, щоб:

А) Завершити війну.

Б) Повернути тимчасово окуповані території.

В) Змусити агресора відшкодувати завдані збитки.

Зеленський підтримує рух України до НАТО, однак перед вступом в Альянс пропонує провести референдум. Він також заявляє, що бачить своїм завданням встановлення зарплати військовикам "на рівні натівських стандартів".

Економіка. Кандидат у президенти обіцяє "нульову декларацію" для бізнесу, тобто "кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати і легалізувати свої доходи".

Окрім цього в його програмі вказані:

Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал.

Формування прозорого ринку землі.

Перехід України на забезпечення своїх потреб за рахунок власних енергетичних ресурсів.

Ще серед планів – економічний паспорт українця: "Кожна дитина має право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надр, землі тощо). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал".

Володимир Зеленський / gettyimages

Боротьба з корупцією, а точніше – перемога над нею. Зеленський обіцяє, що:

Підозрюваний у корупції не вийде під заставу.

Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади.

Викривач корупції перебуватиме під захистом держави й отримуватиме матеріальне заохочення.

Своєю метою майбутній президент називає повну відкритість діяльності влади, автоматизацію публічних процесів онлайн, "зведення всього функціоналу держави до розмірів смартфона".

Соціальна сфера. Володимир Зеленський обіцяє лікарням і школам сучасне обладнання та оновлення інфраструктури. Також він планує запровадити перехід до страхової медицини. Згідно з програмою, пацієнт буде сам визначати програму страхування, вибирати заклад, лікаря і спосіб лікування. При цьому базовий рівень страхування для малозабезпечених верств населення – за рахунок держави.

В освіті новоспечений політик хоче запровадити принцип "гроші ходять за студентом". Відповідно до нього, кожен талановитий молодий українець під час навчання у школі зможе отримати освітній ваучер на оплату навчання у будь-якому закладі вищої освіти.

Старшому поколінню Зеленський обіцяє перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Це означає, що всі страхові накопичення, зроблені людиною за життя, переходитимуть у спадщину. Монетизацію пільг і субсидій майбутній президент планує продовжити.

Володимир Зеленський виграв вибори / gettyimages

Обіцянки і цитати Зеленського

Перші поїздки в ролі президента

"Я хочу побачити кожне місто, кожну область України, поговорити з людьми про їхні проблеми. І ми будемо це вирішувати з моєю чесною демократичною молодою командою".

Адміністрація президента не на Банковій

"У нас є можливість розібратися з Адміністрацією президента, як мінімум. Чим там взагалі люди займаються зараз? Чому їх так багато? Куди йдуть такі гроші? Звідки такі бюджетні витрати на Адміністрацію? Дуже хочу з'їхати. Я сказав своїм хлопцям – шукаєте якийсь ореn-space, якийсь unit цікавий... ".

Про Мінський процес

"Ми будемо діяти в нормандському форматі, продовжувати Мінський процес з оновленою командою... Ми будемо його перезавантажувати".

Про повернення всіх українських військовополонених

"Для нас зараз завдання, я вважаю, номер один – повернути всіх наших в'язнів, всіх військовополонених, наших моряків. Я спілкувався з батьками, знаєте, на це не можна спокійно реагувати. Я зроблю все, щоб повернути їх – не можу обіцяти, але я зроблю, щоб повернути – наших хлопців додому. Це пріоритетне завдання".

Про оновлення кадрів в Генштабі

"Що стосується Генштабу, у нас є дуже серйозні люди, у яких є авторитет в армії. Це чинні генерали, ви обов'язково їх побачите. Я не маю права їх зараз називати – з ними є домовленість, це дуже серйозна історія".

Про легалізацію зброї

"Я проти легалізації зброї. Легалізація зброї сьогодні в Україні, в країні, де йде війна, це неправильно, тому що ми прекрасно з вами знаємо, скільки зброї..."

Зеленський виступає за ЄС і НАТО / gettyimages

Про українську мову

"По-перше, закон про мову треба глибоко вивчити. Потім я хочу дізнатися думку громади з приводу цього закону".

Про квоти на радіо і ТБ

"Дивіться, я дуже добре розумію цей закон. Тому у мене є запитання до закону, про який ми говорили. Квоти залишаться. Питання, які вони повинні бути? Навіть не так. Там питання в регулюванні цих квот. Якщо ви добре розумієте, там є хитрість, додаток з цими квотами. Взагалі: більший відсоток української мови, а далі – різні мови, тому що там треба давати можливість кожній мові. Тому що у нас реально велика кількість людей говорить російською. Не можна у них забрати російськомовне телебачення. У нас є люди, які говорять і іншими мовами. Розумієте, тут велике питання з цими квотами. Ніхто скасовувати квоти не буде, але є регулювання...".

Про декомунізацію та Степана Бандеру

"Я нормально ставлюся до декомунізації. Суспільство обрало, і – нормально. Є беззаперечні герої. Степан Бандера – герой для якогось відсотка українців, і це нормально і класно. Це один з тих людей, які захищали свободу України. Але я вважаю, що, коли ми таку кількість вулиць, мостів називаємо одним і тим же ім'ям – це не зовсім правильно. До речі, справа не у Степані Бандері. Я можу те ж саме сказати і про Тараса Григоровича Шевченка. Я дуже поважаю його приголомшливу творчість. Але ми ж з вами повинні пам'ятати про героїв сьогоднішніх, про героїв мистецтва, про героїв літератури, просто про героїв України".

Про інформаційну війну

"Ми почнемо дуже потужну інформаційну війну, щоб завершити вогонь на Донбасі".

Плани Зеленського на посту президента

Володимир Зеленський також пообіцяв вийти з усіх своїх компаній та піти з бізнесу. Чи втілить всі свої обіцянки сьомий президент України – побачимо вже незабаром.

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