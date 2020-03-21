Ліга сміху 6 сезон 1 випуск: дивіться прем'єрний випуск гумористичного шоу

Ліга сміху повернулася! На каналі 1+1 20 березня вийшов перший випуск шоу з новими командами. Дізнайтеся, які команди будуть змагатися в 6 сезон, та дивіться відео кумедних виступів!

У 1 випуску гумористичного проєкту Ліга сміху тренери виступили зі своїми новими командами, які змагатимуться в 6 сезоні. У суддівських кріслах такі зіркові тренери: шоумен Гарік Бірча, актор Станіслав Боклан, співачка Надя Дорофєєва, комір Ігор Ласточкін, шоумен Юрій Ткач, співачка Наталія Могилевська та Володимир Дантес.

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Перший випуск Ліги сміху відкрив чимало нових талантів, а тренери показали, на що вони здатні. Це перший випуск, де тренера змогли попрацювати зі своїми командами. А тема гри для семи команд – ноти! Їх теж сім і відповідно кожному учаснику свою нота.

А зараз пропонуємо переглянути найкращі виступи команд, які розсмішили до сліз!

ЗАБАВНЫЕ ЛАЙФХАКИ ИЗ ТИК ТОКА ДЛЯ ДАНТЕСА – Лови Кураж

Новая жизнь Андрея Богдана – Моя Провинция

Шикарный блокбастер и импровизация в ванной – Х.П.З.Я

Очень Набожный гей – Збірна Львова

Ну что, Путин, как тебе такая интеграция? – Короли Турбаз

Грета Тунберг и пластиковый убл*док – ОГО

Семья, в которой отец уже год не пьет – Нос

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