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Ліга сміху 5 сезон: дивитись онлайн Зимовий кубок від 22-11-2019

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Зимовий кубок Ліги сміху 2019 - фото 1
Зимовий кубок Ліги сміху 2019

5 сезон шоу Ліга сміху наблизився до фіналу, тож 22 листопада глядачі побачили першу частину Зимового кубка. Дивіться повний випуск онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Перша частину Зимового кубка на проєкті Ліга сміху вийшла 22 листопада на телеканалі 1+1 і встигла підкорити глядачів. За короткий час відео виступів зібрало понад 700 тисяч переглядів, а все через веселі команди.

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Відзначимо, що у цьому випуску брали участь 5 команд без своїх зіркових тренерів, серед яких "30+", "Пішло Поїхало", "Як по маслу", "Моя провінція" і "Таа та та та", які дивували імпровізацією, сценками та навіть мультфільмом про Зеленського та тренерів Ліги Сміху. Вишенькою на торті став виступ талановитого українського співака LAUD з пісню У Цю Ніч. Хто ж отримав кубок за найкращу імпровізацію та танець – дивіться у випуску!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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