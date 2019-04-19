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Ліга сміху 5 сезон 8 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу

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Дивіться восьмий випуск Ліги сміху - фото 1
Дивіться восьмий випуск Ліги сміху / maximum.fm

На каналі 1+1 вийшов восьмий випуск ювілейного Чемпіонату України з гумору. Дивіться відео кумедних виступів!

У 8 випуску проекту Ліга сміху відбулася шоста гра п'ятого сезону. Разом зі своїми підопічними на сцену вийшли шість постійних тренерів, а от тренера-джокера у цьому виспуску не було.

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Глядачі змогли насолодитися веселими виступами команд: Моя Провінція (Юрій Ткач), Відпочиваємо разом (Стас Боклан), Я так і знала (Гарік Бірча), Збірна Кременчука (Євген Кошовий), Пішло Поїхало (Оля Полякова).

Дивитись онлайн Ліга сміху 5 сезон 8 гра від 19 квітня 2019:

Пропонуємо переглянути найкращі виступи команд, які розсмішили до сліз!

Полякова з бодуна – Моя Провінція

Казка про Максима Галкіна – Я так і знала

Дебати Зеленського і Порошенка (ПАРОДІЯ) – Пішло Поїхало

Маленькі Кучмята і Сміх крізь сльози – Відпочиваємо Разом

Сутичка бомжа з голубами – Збірна Кременчука

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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