Ліга сміху 5 сезон 7 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу

На каналі 1+1 вийшов сьомий випуск ювілейного Чемпіонату України з гумору. Дивіться відео кумедних виступів!

У 7 випуску проекту Ліга сміху відбулася п'ята гра п'ятого сезону. Разом зі своїми підопічними на сцену вийшли шість постійних тренерів, а також один тренер-джокер.

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Глядачі змогли насолодитися веселими виступами команд: Наш формат (Юрій Ткач), 30+ (Гарік Бірча), Дикий Молодняк (Сергій Сивохо), Ветерани космічних військ (Стас Боклан), а також Днепр (тренер-джокер).

Пропонуємо переглянути найкращі виступи команд, які розсмішили до сліз!

Розбита мрія Тимошенко – Наш формат

Чистоплюй, Гопники и Сапожник – Ветерани космічних військ

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