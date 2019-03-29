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Ліга сміху 5 сезон 5 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу

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Дивіться новий випуск Ліги сміху - фото 1
Дивіться новий випуск Ліги сміху / maximum.fm

На каналі 1+1 вийшов п'ятий випуск ювілейного Чемпіонату України з гумору. Дивіться відео кумедних виступів!

У 5 випуску проекту Ліга сміху відбулася третя гра п'ятого сезону. Разом зі своїми підопічними на сцену вийшли шість постійних тренерів, а також один тренер-джокер.

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Глядачі змогли насолодитися веселими виступами команд: 30+ (Гарік Бірча), Відпочиваємо разом (Стас Боклан), Дикий молодняк (Сергій Сивохо), Пішло Поїхало (Оля Полякова), Моя провінція (Юрій ткач), Фазерс (тренер-джокер Влад Яма).

Дивитись онлайн Ліга сміху 5 сезон 5 гра від 29 березня 2019:

Пропонуємо переглянути найкращі виступи команд, які розсмішили до сліз!

Президент Лінкольн і Підкаблучники – 30+

Похід Наполеона на Москву через Україну – Fazzers

Терпіли і народний балабол Китаю – Відпочиваємо разом

відео додається

І ще: Квартал 95 поповнився новим учасником з Ліги сміху

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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