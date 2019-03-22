Ліга сміху 5 сезон 4 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу

На каналі 1+1 вийшов четвертий випуск ювілейного Чемпіонату України з гумору. Дізнайтеся, чим смішили команди глядачів у 5 сезоні, та дивіться відео кумедних виступів!

У 4 випуску проекту Ліга сміху відбулася перша гра п'ятого сезону. Разом зі своїми підопічними на сцену вийшли шість постійних тренерів, а також один тренер-джокер.

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Глядачі змогли насолодитися веселими виступами команд: Ветераны космических войск (Стас Боклан), Пошло-поехало (Оля Полякова), Таа-та-та-та (Сергій Сивохо), 30+ (Гарік Бірча), Мультиармяне (Євген Кошевий), Моя Провінція (Юрій Ткач), а також Фазерс, яка вийшла на сцену з тренером-джокером Надею Дорофєєвою.

Пропонуємо переглянути найкращі виступи команд, які розсмішили до сліз!

Фастфуд на мінімалках – Моя провінція

Мэри Джоппинс, до свидания - Fazzers

Истерика, слёзы и шантаж - 30+

Оля Полякова во времена инквизиции - Таа та та та

Голый Кошевой на Титанике - МультиАрмяне

Ещё один юморист собрался в президенты - Пошло Поехало

Суровое украинское кино - Ветераны Космических Войск

Как похоронить Ленина? Батл

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