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Ліга сміху 5 сезон 3 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу

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Дивіться третій випуск Ліги сміху - фото 1
Дивіться третій випуск Ліги сміху

На каналі 1+1 вийшов третій випуск ювілейного Чемпіонату України з гумору. Дізнайтеся, чим смішили команди глядачів у 5 сезоні, та дивіться відео кумедних виступів!

У 3 випуску проекту Ліга сміху відбулася перша гра п'ятого сезону. Разом зі своїми підопічними на сцену вийшли шість постійних тренерів, а також один тренер-джокер.

І ще: Тренер Ліги сміху похвалився схудлою дружиною

Глядачі змогли насолодитися веселими виступами команд: "Отдыхаем вместе" (тренер Стас Боклан), "Наш формат" (тренер Юрій Ткач), "Як по маслу" (тренер Оля Полякова), Збірна Кременчука (тренер Євген Кошовий), "Я так і знала" (тренер Гарік Бірча), "Дикий молодняк" (тренер Сергій Сивохо). Інтригою для глядачів стане виступ команди "Дніпро", адже з ким вона вийде на сцену – невідомо. Тема гри: "Знайомство з тренером".

Пропонуємо переглянути найкращі виступи команд, які розсмішили до сліз!

Просмажування Потапа – Дніпро

Останній шанс для сина Вітальки – Дикий молодняк

Зустріч Штірліца з Мамою – Я так і знала

Дуже крутий хлопець на першому побаченні – Збірна Кременчука

Загадка для тупих – Як по маслу

Ідеальний кандидат у президенти України – Наш формат

Дивіться також: Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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