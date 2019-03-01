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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення

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Іво Бобул - фото 1
Іво Бобул

Радіо МАКСИМУМ вирішило влаштувати альтернативний Нацвідбір на Євробачення 2019, у якому беруть участь українські зірки 90-х. Судді вже зацінили виступи кумирів нашого дитинства – дивіться кумедне відео і ви!

Після скандалу навколо Нацвідбору та відмови від участі в Євробаченні 2019 мережа вибухнула мемами, пропонуючи альтернативних представників від України. Ми обрали 6 фіналістів, які справдні гідні перемоги. Зустрічайте – українські зірки 90-х!

А хто є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!

Тут більше: Чому Україна пропустить Євробачення і в 2020-му

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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