Ліга сміху 5 сезон 1 гра: дивіться прем’єрний випуск улюбленого шоу

Улюблена Ліга сміху повернулася! На каналі 1+1 вийшов перший випуск ювілейного Чемпіонату України з гумору. Дізнайтеся, які команди потрапили в 5 сезон, та дивіться відео кумедних виступів!

У 1 випуску проекту Ліга сміху тренери обирали команди, які стануть учасниками 5 сезону. Із 21 збірних далі пройшли тільки 14. Щасливчиків визначили зіркові тренери чемпіонату з гумору: шоумен Сергій Сивохо, актор Станіслав Боклан, співачка Оля Полякова, актор Євген Кошовий, шоумен Юрій Ткач, актор Гарік Бірча та Олена Кравець (тренер-”джокер”, який буде змінюватися кожну гру).

І ще: Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення

Перший випуск Ліги сміху відкрив чимало нових талантів і тренери часково укомплектували свої команди. Хто пройшов у п'ятий сезон гумористичного шоу стане відомо уже наступної п'ятниці. А зараз пропонуємо переглянути виступи усіх команд та чим смішили нас коміки сьогодні:

Модний Челендж – Ветерани Космічних Військ

Танці з пацанами – Юність

Провінційний Барбершоп – Збірна Мелітополя

Золота молодь або діти циган – Млєко

Зеленський і Iphone – Як по маслу

Гумористичний виклик від Євгена Кошового – 7 я

Мультфільм пародія – Таа та та та

Коротше кажучи, син накосячив – Збірна Кременчука

Зе! Бест – Наш формат

Мама буде вДудь – Я так і знала

Дивіться також: Серіал Кріпосна – 3 і 4 серія: дивитись онлайн нову стрічку СТБ