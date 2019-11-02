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Ліга сміху 5 сезон 11 гра: дивитись онлайн відео виступу всіх команд

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Дивіться одинадцятий випуск Ліги сміху - фото 1
Дивіться одинадцятий випуск Ліги сміху

На каналі 1+1 вийшов одинадцятий випуск гумористичного шоу Ліга Сміху. Дивіться відео кумедних виступів своїх улюблених команд!

У 11 випуску проєкту Ліга сміху разом зі своїми підопічними на сцену півфіналу вийшли двоє постійних тренерів, які змагалися за місце у фіналі.

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Глядачі змогли насолодитися веселими виступами команд, які пройшли до півфіналу: Ветерани Космічних Військ (Стас Боклан) та 30+ (Гарік Бірча).

Дивитись онлайн Ліга сміху 5 сезон 11 гра від 1 листопада 2019:

Пропонуємо переглянути найкращі виступи команд, які розсмішили до сліз!

Дон Кіхот проти корупції – Ветерани Космічних Військ

Тимон і Пумба у Партії Слуга Народу – 30+

Музичний батл команд з Сергієм Бабкіним

А чому Ляшко вихопив тринди? Зворотна Розминка

Майстер Шеф. Пародія 2019

Лохотрон по-українськи

Танок бджілок порвав зал – Ветерани Космічних Військ

Танець туриста в Єгипті – 30+

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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