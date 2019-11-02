Ліга сміху 5 сезон 11 гра: дивитись онлайн відео виступу всіх команд

На каналі 1+1 вийшов одинадцятий випуск гумористичного шоу Ліга Сміху. Дивіться відео кумедних виступів своїх улюблених команд!

У 11 випуску проєкту Ліга сміху разом зі своїми підопічними на сцену півфіналу вийшли двоє постійних тренерів, які змагалися за місце у фіналі.

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Глядачі змогли насолодитися веселими виступами команд, які пройшли до півфіналу: Ветерани Космічних Військ (Стас Боклан) та 30+ (Гарік Бірча).

Дивитись онлайн Ліга сміху 5 сезон 11 гра від 1 листопада 2019:

Пропонуємо переглянути найкращі виступи команд, які розсмішили до сліз!

Дон Кіхот проти корупції – Ветерани Космічних Військ

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