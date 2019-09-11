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ТОП 15 прикольних компліментів, які сподобаються жінкам з почуттям гумору
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22 вересня відзначають Всесвітній День компліментів і з цієї нагоди ми підготували для вас найоригінальніші фрази, якими можна висловити ваше захоплення людиною. Кажіть компліменти, адже це так приємно!
Якщо вам подобається дівчина, її усмішка, сукня чи почуття гумору, не мовчіть, а сміливо зробіть комплімент! Це не тільки приємно, але й покращить ваші взаємини. Ми підготували для вас найкращі слова, які підкорять жінок, які розуміються на жартівливих компліментах!
І ще: Доброго дня: прикольні побажання в картинках, фото та листівках
- Мила, мені складно сконцентруватися на твоїх дивовижної краси очах, але ж особисто я не винен, що велика Природа обдарувала тебе чудовими грудьми, які відволікають мене від твого дзеркала душі.
- Ти унікальна людина – спостерігаючи за тобою, я роблю висновок, що твій біологічний годинник повернув стрілки назад. Адже з кожним роком ти стаєш все більш привабливою і спокусливою.
- Якби краса вимірювалася в балах, як землетрус, то твоїй би привласнили 12 балів, адже вона має величезну силу і настільки неповторна, що зустріти подібну практично неможливо.
- У тебе таке красиве та пухнасте волосся, прям як хвіст у мого улюбленого кота!
- Дівчино, з таким обличчям мініспідницю не носять!
- Дівчино, посперечаймося з вами на $100, що я вас зараз запрошу переночувати, а ви відмовитеся?
- Не шукай мене, не дзвони, не пиши смс, я не хочу з тобою розмовляти, я не хочу тебе бачити, я не хочу тебе чути, тому що мій лікар заборонив мені солодке!
- Сто тисяч бурундуків, кошенят і панд не зрівняються з тобою по м'якості й пухнастості!
- Прекрасна фігура. Гарні очі. Чуттєві губи. Але досить про мене. Як справи у тебе?
- Навіть якби мені запропонували дівчину з обличчям Сінді Кроуфорд, фігурою Джессіки Альби та дупкою Дженіфер Лопес, то я б не проміняв цього гуманоїда на тебе!
- У тебе такі красиві очі, один кращий за інший! А з твоєї посмішки мені запам'яталися найбільше ось ці два зуби, вони найбіліші!
- А! Це ти муза Волта Діснея! Через тебе він Мікі Мауса написав?
- Знаєш, ти схожа не Мерлін Монро. Не повна схожість, звичайно, але вуха дуже схожі.
- Який у тебе хижий погляд! Голодна?
- Яка у тебе округла попа! Це ж скільки бджіл тебе туди вкусили!
До теми: Ефектна 83-річна американка похизувалася молодими коханцями, з якими знайомиться у Tinder
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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