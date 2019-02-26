Серіал Кріпосна – 3 і 4 серія: дивитись онлайн нову стрічку СТБ

26 лютого на СТБ вийшли 3 і 4 серія нової драми "Кріпосна". Захоплива телеісторія, сюжет якої розгортається в 19 столітті, уже підкорила українських глядачів. Дивіться прем'єру онлайн!

Український серіал "Кріпосна" хоч і не базується на реальних подіях, однак історичне підґрунтя все ж має. Сюжет костюмованої драми розкриває устрій життя в 19 столітті. Нам показують історію кріпосної Катерини Вербицької, яка виховувалася як панянка, але є кріпачкою поміщиків Червінських.

Тут більше: Дебютні 1 і 2 серії нової драми КРІПОСНА

26 лютого на каналі СТБ вийшли ще дві серії стрічки. Ось що трапилося у них!

3 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – ОПИС СЮЖЕТУ

У свіжому епізоді драми під назвою "Доленосна зустріч і розмінна монета" ми дізналися, хто ж рятує Катю від дощу. Таємничим незнайомцем, якого нам показали наприкінці попередньої серії, виявився пан Олексій Косач, який підкорює серце дівчини.

Олексій і Катя

Ось тільки мрії Катерини Вербицької швидко розвіює служниця їхнього дому, яка впевнена, що звичайна кріпосна ніколи не зможе вийти заміж за дворянина. Тим часом, про саму Катю мріє інший хлопець: вона припала до душі ковалю Назару, якого вранці побили до напівсмерті.

Катю переконують, що Льоша їй не пара

Ну а в будинку пані Лідії Шефер бал у самому розпалі. Несподівано нахабний син найбагатших поміщиків Ніжина Григорій Червінський полонив серце найнеприступнішої пані Наталі Дорошенко, яка нещодавно подружилася із Катею. Він же, нагадаємо, намагався згвалтувати бідолашну кріпосну. Звісно, Гриша не про одруження думає: йому аби в столицю повернутися і знайти там більш перспективну добродійку.

Гриша і Наталі

Катя ж не може забути незнайомця, який врятував її від дощу, та й самого Олексія не покидають думки про чарівну дівчину. Волею випадку кріпосна знову зустрічається із паничем під час катання верхи. Після довгої спільної прогулянки дівчина зробила висновок, що той любить іншу. Чи зможе пан завоювати серце Каті та які таємниці ревно береже Григорій - дізнайтеся у новому епізоді!

Пан і кріпосна зустрілися під час катання верхи

Дивитись онлайн 3 серію Кріпосної від 26-02-2019

4 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – ОПИС СЮЖЕТУ

Напружений момент! Товариш по службі Григорія Червінського хоче купити собі саму Катерину, але панич не погоджується на таке. Заради збереження страшної таємниці він віддає родинну реліквію - старовинний годинник. Наталі Дорошенко тим часом намагається завоювати прихильність Гриші. Він у свою чергу почав проявляти занепокоєння стосовно своєї матері, якій батько постійно зраджує.

Катю ледь не продали іншому паничу

Пан Олексій Косач не знаходить собі місця, адже боїться, що Катя більше не захоче з ним бачитися. Він упевнений, що ця дівчина - його доля, і зробить все, щоб знайти незнайомку. Сама ж Катя страждає через долю кріпосної: вона переймається, що її можуть продати або подарувати.

Льоша побивається через Катю

І все ж дівчина не перестає мріяти про Олексія і поспішає знову до нього на зустріч. Ось тільки Григорій вирішив не відпускати Катю нікуди, адже у нього на неї свої плани.

Катерина просить дозволу відлучитися у хрещеної пані

Наприкінці серії нам розкривають таємницю народження Каті і чому багата пані забрала новонароджену сироту в свій будинок.

Дивитися онлайн 4 серію Кріпосної від 26-02-2019

Олексій так і не дочекався Каті

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