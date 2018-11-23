Ліга сміху 4 сезон 12 гра: чим розсмішили улюблені команди у фіналі

Четвертий сезон Чемпіонату України з гумору завершився! У фінальному 12 випуску проекту "Ліга сміху" улюблені команди розсмішили крутими номерами, які надовго нам запам'ятаються. Дивіться онлайн усі виступи!

23 листопада на телеканалі 1+1 вийшов фінал проекту Ліга сміху 4 сезон. До цього етапу зуміли потрапити тільки дві команди, які й боролися за перемогу.

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Так, свої номери у 12 грі показали "Стоянівка" з тренером Олею Поляковою та "Готель 72" під керівництвом Влада Ями. Дивіться, хто ж з коміків зумів розсмішити глядачів і суддів до сліз!

Фінал шоу Ліга сміху 4

У фінальній грі четвертого сезони на команди чекали три обов’язкові конкурси і два батли. Тренери фіналістів теж грали на сцені, а їхні виступи оцінювала п'ятірка суддів: Надя Дорофєєва, Ігор Ласточкін, Стас Боклан, Юрій Ткач і Женя Кошовий.

До вашої уваги відео найкращих номерів гумористів у фіналі.

Мурка і Банда в светрах – Стоянівка

Пародія на ЗАГОРЕЦЬКУ Л. С. або як перемогти Стоянівку – Готель 72

Стоянівка VS Готель 72 – Музичний Батл з Русланою

Пародія на Стоянівку і Олю Полякову – Готель 72

Пародія на Готель 72 від Стоянівки

Супермен проти лиходіїв – Батл у "кімнаті з нахилом" – Стоянівка

Бетмен проти лиходіїв – Батл у "кімнаті з нахилом" – Готель 72

Мрії збуваються – Готель 72 і Сергій Сивохо

Танці з батьками – Стоянівка і Катерина Кухар

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