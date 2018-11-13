Чоловіча пародія на хіт KAZKA – Плакала підірвала мережу: курйозне відео

У півфіналі четвертого сезону проекту Ліга сміху прозвучала нова пародія на пісню "Плакала" українського гурту KAZKA. Чоловіче виконання цього хіта розсмішить до сліз!

Авторами пародії стала "Луганська збірна", яка разом зі своїм тренером Євгеном Кошовим виступила у півфіналі Ліги Сміху 2018. Гумористи показали мегасмішний номер, однак цього виявилося замало. І хоча команда не пройшла у фінал шоу, зате вона прославилася в мережі виконанням пісні "Плакала" на "чоловічий" лад. Зацініть і ви!

Пародія Луганської збірної на хіт Плакала – дивитися відео онлайн:

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Текст пародії KAZKA – Плакала

Скажи мені, чи плачуть чоловіки

Ніхто не зна, то сльоза, або то вода,

Чи не вода, сльоза або то не сльоза,

Чи в очі їм просто щось прилетіло.

Приспів:

Ми плачем за футбол

За міліони форм

За водіїв з литовськими бляхами

Та відповідь одна,

Одна для всіх жінок –

Ми плачемо, коли ви не бачите.

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