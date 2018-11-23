Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі

У п'ятницю, 23 листопада, на телеканалі 1+1 показали українцям фінальний випуск Ліги сміху, в якому стали відомі переможці четвертого сезону гумористичного шоу. Дізнайтеся, яка ж команда виборола перемогу.

У фіналі четвертого сезону Ліги сміху опинилися дві команди: "Стоянівка" з тренером Олею Поляковою та "Готель 72" на чолі з Владом Ямою. Гумористи показали яскраві номери, які неабияк смішили глядачів та суддів шоу.

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У сьогоднішньому випуску були три обов'язкових конкурси та два батли, в яких команди показали свою майстерність, намагаючись вибороти якомога більше балів у суддів проекту.

Серед обов'язкових конкурсів були тема вічного протиснояння собак та котів, пародія на команду-суперника у "кімнаті з нахилом" та конкурс із запрошеною гостею – Катериною Кухар. Також і співачка Руслана Лижичко стала головною героїнею одного з батлів команд. Дві команди показали хорошу роботу.

За результатами голосування журі Ліги сміху, впевнену перемогу здобула команда "Стоянівка" з тренером Олею Поляковою. Пропонуємо подивитися відео виступів команди-переможниці:

Мурка і Банда в светрах – Стоянівка

Стоянівка VS Готель 72 – Музичний Батл з Русланою

Пародія на Готель 72 від Стоянівки

Супермен проти лиходіїв – Батл у "кімнаті з нахилом" – Стоянівка

Танці з батьками – Стоянівка і Катерина Кухар

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