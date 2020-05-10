Коли жінок поряд нема: як розважаються чоловіки з друзями (кумедне відео)

Чоловічі посиденьки не надто відрізняються від жіночих, але якомога далі від очей дружин представники сильної статі дозволяють собі дуркувати. І це відео лише підтвердження!

На платформі Reddit користувач з ніком unn4med поділився веселим записом з друзями, який швидко розлетівся мережею. За кілька годин відео зібрало понад 47 тисяч переглядів та понад тисячу коментарів. А все тому, що на ролику можна побачити, як розважаються чоловіки, коли поряд немає жінок.

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Кумедні танці друзів біля машини припав до душі користувачам, а багато хто зізнався, що всі чоловіки так поводяться, коли потрапляють до магазину з інструментами. Хай там як, але 40 секунд відео було мало, тож дехто навіть кілька разів переглядав запис і сміявся. Ми також рекомендуємо зацінити:

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