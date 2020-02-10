Лідер Muse і сексуальна зірка Playboy стануть батьками

Фронтмен групи Muse Метью Беламі і його дружина, актриса, зірка Playboy Ель Еванс готуються до народження дитини. Про щасливу подію у своєму Instagram написала модель.

"Наша маленька сім'я зростає", – підписала знімки 29-річна Еванс, додавши два емоджі серця і зодіакальний знак Близнюків.

І ще: Зірку Playboy зухвало пограбували: зв'язали собачим повідцем

Також вона написала, що цей секрет з чоловіком зберігали в таємниці з вересня, з чого можна зробити висновок, що модель на шостому місяці вагітності. У 41-річного співака Метью Беламі росте син Бінгем від голлівудської актриси Кейт Хадсон. Хлопчику вже вісім років.

Беламі і Еванс одружилися влітку 2019 року. Зустрічатися вони стали в 2015 році, коли музикант розлучився з Кейт Хадсон. Еванс стане мамою вперше.

Читайте також: Наомі Кемпбелл показала пікантну обкладинку Playboy за 1999 рік