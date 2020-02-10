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Лідер Muse і сексуальна зірка Playboy стануть батьками

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Беламі і Еванс - фото 1
Беламі і Еванс / marieclaire

Фронтмен групи Muse Метью Беламі і його дружина, актриса, зірка Playboy Ель Еванс готуються до народження дитини. Про щасливу подію у своєму Instagram написала модель.

"Наша маленька сім'я зростає", – підписала знімки 29-річна Еванс, додавши два емоджі серця і зодіакальний знак Близнюків.

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Також вона написала, що цей секрет з чоловіком зберігали в таємниці з вересня, з чого можна зробити висновок, що модель на шостому місяці вагітності. У 41-річного співака Метью Беламі росте син Бінгем від голлівудської актриси Кейт Хадсон. Хлопчику вже вісім років.

Беламі і Еванс одружилися влітку 2019 року. Зустрічатися вони стали в 2015 році, коли музикант розлучився з Кейт Хадсон. Еванс стане мамою вперше.

Лідер Muse і сексуальна зірка Playboy стануть батьками - фото 385221

Лідер Muse і сексуальна зірка Playboy стануть батьками - фото 385222

Лідер Muse і сексуальна зірка Playboy стануть батьками - фото 385223

Лідер Muse і сексуальна зірка Playboy стануть батьками - фото 385224

Лідер Muse і сексуальна зірка Playboy стануть батьками - фото 385225

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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