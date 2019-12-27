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Наомі Кемпбелл показала пікантну обкладинку Playboy за 1999 рік

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Наомі Кемпбелл - фото 1
Наомі Кемпбелл / instagram

Британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл опублікувала знімок з обкладинки Playboy за 1999 рік. Відвертий кадр з'явився на офіційній сторінці зірки в Instagram.

На обкладинці Playboy модель Наомі Кемпбелл постала в комплекті білої білизни, яка складається буквально з декількох смужок білої тканини. Також красуня накинула на плечі білу довгу шубу і одягла незвичайний головний убір.

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Кемпбелл позує на зеленому тлі з вінтажним телефоном в руках. На обкладинці написано: "Наомі Кемпбелл – неймовірно оголена". Також на фото вказана дата виходу журналу – грудень 1999 року.

У коментарі до фото 49-річна Кемпбелл привітала підписників з Різдвом. У відповідь користувачі мережі захопилися архівними фото, а деякі захотіли купити цей випуск журналу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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