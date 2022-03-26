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війна

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: отримав поранення

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Хливнюк - фото 1
Хливнюк / instagram

Співак Андрій Хливнюк, який зараз у лавах тероборони Києва, потрапив під мінометний обстріл. У мережі він показав отримане ним поранення обличчя.

Схоже, (за словами музиканта) всі бійці вцілили, "двохсотих" на щастя серед них немає.

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"Моїм слухачам з Росії: ось з такими нацистами ви воюєте", – написав він. Також Хливнюк додав, що, на жаль, їх колона втратила два пікапи, але висловив надію, що наші волонтери з цим впораються!

42-річний музикант також повідомив, що він тепер "щасливий трьохсотий".

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: отримав поранення - фото 501862

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: отримав поранення - фото 501863

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: отримав поранення - фото 501864

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