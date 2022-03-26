У Херсоні по радіо почали транслювати проросійську пропаганду

У Херсоні не працює радіо у діапазоні FM. Місцеві жителі повідомляють, що зараз транслюють лише російські канали.

Про це пише Суспільне Херсон.

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Наразі Херсон під тимчасовою окупацією росіян. Через сильний спротив місцевого населення окупанти не можуть встановити контроль над обласним центром.

До того ж крім проведення наземної та повітряної кампаній, ворог намагається продовжити здійснення підготовчих заходів до запровадження в обіг російських рублів в Херсоні замість гривні.

Тим часом місцеві жителі чинять опір окупаційному режиму, виходять на проукраїнські мітинги. Окупанти відкривають проти них вогонь, іноді застосовують сльозогінний газ.

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