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війна

Військкор Андрій Цаплієнко потрапив під обстріл зі смерчів: він зазнав поранення

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Цаплієнко - фото 1
Цаплієнко / tsn

Росіяни обстріляли колону з цивільними, серед яких була і знімальна група ТСН, разом із військовим кореспондентом Андрієм Цаплієнком, зі смерчів, артилерії 122-міліметрового калібру, міномета і танка. Сталося це на Чернігівщині.

Стали відомі подробиці поранення військового журналіста Андрія Цаплієнка. Як повідомила пресслужба 1+1 media, він потрапив під обстріл на Чернігівщині.

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"Дострибався. Маю невеличке осколкове. Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе", – зазначив журналіст.

Цаплієнко виконував редакційне завдання, фіксуючи евакуацію чернігівчан під час оголошеного "гуманітарного коридору". Російські військові обстріляли колону з цивільним населенням. Окрім спецкора ТСН, у складі колони були й іноземні журналісти з англомовного каналу TRT World (Туреччина). Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, є поранені.

Андрій Цаплієнко – військовий кореспондент. Працював у гарячих точках у всьому світі. І від початку повномасштабного вторгнення Росії висвітлював усе, що відбувається в Україні.

Російські окупанти обстріляли військкора Андрія Цаплієнка: він зазнав поранення- фото 501845
Російські окупанти обстріляли військкора Андрія Цаплієнка: він зазнав поранення

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