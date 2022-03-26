Військкор Андрій Цаплієнко потрапив під обстріл зі смерчів: він зазнав поранення

Росіяни обстріляли колону з цивільними, серед яких була і знімальна група ТСН, разом із військовим кореспондентом Андрієм Цаплієнком, зі смерчів, артилерії 122-міліметрового калібру, міномета і танка. Сталося це на Чернігівщині.

Стали відомі подробиці поранення військового журналіста Андрія Цаплієнка. Як повідомила пресслужба 1+1 media, він потрапив під обстріл на Чернігівщині.

Це важливо: The Hardkiss разом з всесвітньо відомими музикантами переспівали хіт The Beatles

"Дострибався. Маю невеличке осколкове. Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе", – зазначив журналіст.

Цаплієнко виконував редакційне завдання, фіксуючи евакуацію чернігівчан під час оголошеного "гуманітарного коридору". Російські військові обстріляли колону з цивільним населенням. Окрім спецкора ТСН, у складі колони були й іноземні журналісти з англомовного каналу TRT World (Туреччина). Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, є поранені.

Андрій Цаплієнко – військовий кореспондент. Працював у гарячих точках у всьому світі. І від початку повномасштабного вторгнення Росії висвітлював усе, що відбувається в Україні.

Російські окупанти обстріляли військкора Андрія Цаплієнка: він зазнав поранення

І ще: "Вимагали автограф і каву": Синельников розповів про особисту зустріч з окупантами