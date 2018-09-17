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Хто кращий? Кара Делевінь здивувала фотопорівнянням

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Кара Делевінь розвеселила фанів - фото 1
Кара Делевінь розвеселила фанів / pumasportstyle

Популярна акторка Кара Делевінь розвеселила шанувальників кумедним колажем. Зацініть!

Екс-модель та акторка Кара Делевінь встигає не лише з'являтись на світських заходах, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Дівчині ніколи не бракувало впевненості та почуття гумору, тому не дивно, що за нею стежать понад 41 млн осіб! Нещодавно 26-річна британська зірка поділилась кумедним колажем, на якому її фото у золотій сукні поряд зі знімком бразильським блогером-коміком, який відтворив образ з підручних засобів. До того ж, Кара вирішила зробити опитування, у кого ж вийшло краще. А як вважаєте ви?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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