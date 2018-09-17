Хто кращий? Кара Делевінь здивувала фотопорівнянням

Популярна акторка Кара Делевінь розвеселила шанувальників кумедним колажем. Зацініть!

Екс-модель та акторка Кара Делевінь встигає не лише з'являтись на світських заходах, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Дівчині ніколи не бракувало впевненості та почуття гумору, тому не дивно, що за нею стежать понад 41 млн осіб! Нещодавно 26-річна британська зірка поділилась кумедним колажем, на якому її фото у золотій сукні поряд зі знімком бразильським блогером-коміком, який відтворив образ з підручних засобів. До того ж, Кара вирішила зробити опитування, у кого ж вийшло краще. А як вважаєте ви?

І ще: Дженніфер Лопес похизувалась фігурою у купальнику

Читайте також: Кара Делевінь поділилася пікантним знімком