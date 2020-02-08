Лідер Бумбокс вперше розповів про створення культової Вахтерам

Знаменита пісня Вахтерам групи Бумбокс увійшла в ТОП-20 найбільш знакових пісень 21 століття за рішенням експертів Національної музичної премії YUNA.

Нагороду вручили фронтмену Андрію Хливнюку.

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"Я написав Вахтерам, коли повертався з побачення пізно вночі. Йшов від будинку коханої, біля якого сиділи дві тітки-вахтерші, які не хотіли, але врешті-решт пустили мене до неї, – поділився Андрій. – У тексті пісні згадується про Чіуауа. Ця весела назва є ще й назвою району, де відбуваються одні з найжорстокіших нарковійн. Метафора між плюшками і Чіуауа в тому, що стосунки часто бувають войовничі, коли ейфорія і пристрасть змінюються ненавистю. При цьому головне випробування для двох закоханих – байдужість. Ця композиція про прив’язаність до коханої людини і про неприйняття байдужості до себе", – розповів він.

Вперше публічно він заспівав пісню в 9-поверхівці, де жила дівчина гітариста Андрія Самійла – Настя Касілова.

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