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Селін Діон прокоментувала чутки про роман із 34-річним танцюристом

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50-річна співачка Селін Діон попросила дати їй спокій - фото 1
50-річна співачка Селін Діон попросила дати їй спокій / gettyimages

Під час тижня моди у Парижі співачку Селін Діон побачили у компанії 34-річного танцюриста Пепе Муньйоса. Чутки про їхній роман ширяться ще з 2017 року, і Селін вирішила раз і назавжди спростувати їх в одному зі своїх останніх інтерв'ю.

Співачка наголосила на тому, що вони з Пепе – просто найкращі друзі, і не більше.

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Ми друзі, дуже хороші друзі, – зазначила Діон. – Звичайно ж, ми обіймаємось, тримаємось за руки та гуляємо, і люди це бачать. Він просто джентльмен.

Зі слів Діон, у їхніх стосунках немає нічого романтичного. Муньйос дає їй поради, які стосуються фітнесу, а також допомагає з гардеробом.

Селін Діон спростувала чутки про роман з Пепе Муньйос - фото 304710
Селін Діон спростувала чутки про роман з Пепе Муньйосом / gettyimages

Нагадаємо, що у 2016 році Селін Діон втратила чоловіка – музичного продюсера Рене Анджеліла. Співачці не подобається, що відтоді всі обговорюють її особисте життя.

У пресі пишуть, що ось. Рене лиш помер, а вона вже завела нового чоловіка, – наголосила Селін. – Так, у моєму житті з'явився інший чоловік, але не чоловік мого життя.

Діон говорить, що зараз вона самотня, і просить всіх дати їй спокій!

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Джерело: The Sun
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