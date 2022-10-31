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Дженніфер Лопес влаштувала інтимну фотосесію у спідньому

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Джей Ло здивувала фанів фото у спідньому - фото 1
Джей Ло здивувала фанів фото у спідньому / instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес не збирається старішати та відмовлятись від звабливих образів. Цього разу зірка похизувалась юним виглядом у мереживному спідньому.

53-річна акторка, співачка та продюсерка Дженніфер Лопес встигає не лише працювати над власною кар'єрою та приділяти час сім'ї та новоспеченому чоловіку Бену Аффлеку, а й вести свій профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать більше як 226 мільйонів фанатів, і це зовсім не дивно. Красуня регулярно ділиться новими знімками зі своїх робочих та звичайних буднів, передає Радіо MAXIMUM.

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Нещодавно зірка вирішила показати, як турбується про себе, тож опублікувала кілька особливих кадрів у мереживному спідньому відомого італійського бренду Intimissimi. Локацією для пікантної зйомки стала спальня, а сама Джей Ло захопила своїм молодим виглядом. Важко повірити, що акторка нещодавно відзначила 53-ліття, тож фанати засипали її компліментами та оцінили серію світлин у понад 2 мільйони вподобайок.

Дженніфер Лопес влаштувала інтимну фотосесію у спідньому - фото 515099

Дженніфер Лопес влаштувала інтимну фотосесію у спідньому - фото 515100

Дженніфер Лопес влаштувала інтимну фотосесію у спідньому - фото 515101

Дженніфер Лопес влаштувала інтимну фотосесію у спідньому - фото 515102

Джерело фото: instagram.com/jlo

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