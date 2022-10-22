"Зроби її інструментом": Тіна Кароль у патріотичних прикрасах розповіла про самотність

Співачка Тіна Кароль поділилась власними роздумати про самотність. Зірка відверто розповіла, як користується цим станом.

37-річна українська співачка Тіна Кароль активно займається не лише благодійною музичною діяльністю, а й часто ділиться з прихильниками своїми думками у власному телеграм-каналі. Нещодавно відома білявка чесно розповіла про самотність, додавши селфі, на яких позує з каблучками у синьо-жовтих кольорах.

І ще: "Поразка за крок від твоєї орди": Кароль обізвала путіна "старим людоїдом" – відео

Самотність ніколи не зникне! Вона, як кислота роз'їдає твоє серце, мозок, шлунок, і де там болить у грудях, кажуть, там живе душа. Самотність – це тінь свідомості! Треба зрозуміти одне: якщо ти піддаєшся цьому впливу – тебе спустошує та руйнує, тебе стирає, як особистість, ти черв’як, – написала Кароль.

телеграм Тіни Кароль

Тому вона закликала робити самотність інструментом, ключем до творчості, стимулом досягнути бажаного.

Хай болить, хай ниє в грудях – це страждання свідомості, воно справжнє, де справжній ти. Нехай цей тайфун викине тебе в новий простір, де ти знайдеш нового себе та зацікавишся цим світом по-новому! Тільки через біль народжується об’єкт! – філософськи зауважила співачка.

телеграм Тіни Кароль

Читайте також: Тіна Кароль – Вільні. Нескорені: слухайте перший трек співачки з початку війни