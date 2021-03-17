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ЛГБТ-версія: Marvel представила нового Капітана Америку

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ЛГБТ-версія Капітана Америки - фото 1
ЛГБТ-версія Капітана Америки / comicbook

Marvel показала нового персонажа в коміксі The United States of Captain America. У наступних випусках історії з'явиться перша ЛГБТ-версія Капітана Америки.

Marvel щосили готується відсвяткувати 80-річний ювілей одного з головних своїх супергероїв – Капітана Америки. Зокрема, компанія планує випустити лімітоване видання коміксів, в якому, за сюжетом, в США є декілька локальних персонажів зі щитом і в пізнаваному костюмі. Один з них, як повідомляє ComicBook, буде відкритим геєм і захисником ЛГБТ-спільноти.

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Ім'я персонажа Аарон Фішер, він є Капітаном Америкою залізниць. Герой з'являється у той момент, коли чотири інших Капітани з минулого шукають вкрадений щит героя. На скетчах персонаж носить комбінезон із зіркою Капітана на грудях, його руки покриті татуюваннями, а скроні поголені.

Цю інформацію підтвердив художник Ян Базальдуа, який створив нового героя. "Мені було приємно працювати над цим персонажем. Поки я малював його, думав про те, що Капітан бореться з суперсильними істотами і рятує світ, а Арон допомагає тим, хто змушений самотужки вирішувати свої проблеми", – сказав дизайнер.

ЛГБТ-версія: Marvel представила нового Капітана Америку - фото 451901

ЛГБТ-версія: Marvel представила нового Капітана Америку - фото 451902

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