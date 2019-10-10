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Lexus покаже майбутнє електрокарів за допомогою незвичайного концепту

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Lexus приділяє увагу не лише автомобілям - фото 1
Lexus приділяє увагу не лише автомобілям

Компанія Lexus покаже на автосалоні в Токіо електричний концепт. Натякати на появу будь-якої серійної моделі він не буде, але розповість про напрямок розвитку дизайну й технологій у найближчі роки.

Lexus не надав ніякої технічної інформації про шоу-кар. Єдине, про що компанія вирішила повідомити, що концепт – це "бачення майбутнього, засноване на вдосконаленні технологій електрифікації й автономному управлінні, орієнтоване на споживачів, однаково захоплених водінням і зануренням у світ розкоші".

І ще: Lexus побудував позашляховик для шукачів пригод

Останнім концепт-каром Lexus подібного рівня був LF-1 Limitless. Позашляховик представлявся абсолютно "всеїдним": передбачалося, що його можна укомплектувати водневим, гібридним, бензиновим і повністю електричним агрегатом.

Дизайн концепту, створений співробітниками каліфорнійської студії Toyota, назвали "розплавленою ​​катаною", адже в ньому поєднується "плинність розплавленого металу" та гострі грані традиційного японського меча.

При цьому "занурюватися у світ розкоші" Lexus пропонується не тільки на суші, але і на морі. У вересні марка спустила на воду свою перший яхту – LY 650. Судно спроєктувала італійська дизайн-студія Nuvolari Lenard та побудувала верф Marquis Yachts, а за безпрецедентне увагу до деталей відповідав Lexus. Утім, яхтами справа не обмежиться, і керівництво марки вже натякає на появу літаків.

Читайте також: Lexus анонсував незвичайний електрокар

Джерело: Motor
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