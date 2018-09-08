Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс

Компанія Lexus розкрила інформацію про "четвертий флагман". Ним стало перше серійне морське судно марки – яхта класу люкс LY 650.

Новинка, за словами компанії, яка є найвишуканішим виразом мови дизайну L-finesse – це частина проекту з "дослідження можливостей світу розкоші та активного способу життя".

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Будівництвом 19,96-метрової Lexus LY 650 займуться фахівці американської верфі Marquis-Larson Boat Group. При створенні яхти дизайнери шукали натхнення в торішньому концепті швидкісного катера – Sport Yacht, який дебютував на спеціальному заході Lexus в Майамі.

Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс / motor

Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс / motor

Яхта обладнана трьома каютами з шістьма спальними місцями. Обсяг паливного бака Lexus LY 650 становить 3785 літрів, місткості для прісної води – 852 літри. Рухається яхта завдяки безвальному 12,8-літровому рядному шестициліндровому дизельному двигуну Volvo Penta потужністю 1000 кінських сил. За доплату доступний агрегат з посиленим приводом IPS30, який еквівалентний двигуну з гребним валом потужністю 1350 сил.

Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс / motor

Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс / motor

Концептуальний катер Lexus Sport Yacht, навпаки, комплектувався моторами Lexus: двома 477-сильними атмосферними V8 об'ємом п'ять літрів, які також ставляться на "заряджені" седан GS F і купе RC F. З ними яхта могла розганятися до 43 вузлів (близько 80 кілометрів на годину).

Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс / motor

Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс / motor

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