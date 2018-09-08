Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання

Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс

  • 7
Люксова яхта від Lexus вражає - фото 1
Люксова яхта від Lexus вражає / motor

Компанія Lexus розкрила інформацію про "четвертий флагман". Ним стало перше серійне морське судно марки – яхта класу люкс LY 650.

Новинка, за словами компанії, яка є найвишуканішим виразом мови дизайну L-finesse – це частина проекту з "дослідження можливостей світу розкоші та активного способу життя".

І ще: Volvo 360c: футуристичний безпілотний автомобіль для поїздок з комфортом

Будівництвом 19,96-метрової Lexus LY 650 займуться фахівці американської верфі Marquis-Larson Boat Group. При створенні яхти дизайнери шукали натхнення в торішньому концепті швидкісного катера – Sport Yacht, який дебютував на спеціальному заході Lexus в Майамі.

Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс - фото 274852
Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс / motor
Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс - фото 274851
Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс / motor

Яхта обладнана трьома каютами з шістьма спальними місцями. Обсяг паливного бака Lexus LY 650 становить 3785 літрів, місткості для прісної води – 852 літри. Рухається яхта завдяки безвальному 12,8-літровому рядному шестициліндровому дизельному двигуну Volvo Penta потужністю 1000 кінських сил. За доплату доступний агрегат з посиленим приводом IPS30, який еквівалентний двигуну з гребним валом потужністю 1350 сил.

Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс - фото 274850
Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс / motor
Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс - фото 274849
Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс / motor

Концептуальний катер Lexus Sport Yacht, навпаки, комплектувався моторами Lexus: двома 477-сильними атмосферними V8 об'ємом п'ять літрів, які також ставляться на "заряджені" седан GS F і купе RC F. З ними яхта могла розганятися до 43 вузлів (близько 80 кілометрів на годину).

Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс - фото 274848
Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс / motor
Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс - фото 274847
Четвертим флагманом Lexus стала яхта класу люкс / motor

Читайте також: У Каліфорнії проведуть перегони тракторів Porsche

Джерело: motor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 нових книжок вересня, вартих вашої уваги
  • 13:45, 06 вересня
  • 259
Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень вересня
  • 12:00, 07 вересня
  • 205
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
  • 15:00, 31 серпня
  • 4963
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт