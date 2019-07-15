Lexus анонсував незвичайний електрокар

Цієї осені Lexus представить на моторшоу в Токіо концепт унікального електромобіля.

Це буде невеликий хетчбек з похилим дахом і встановленим у центрі водійським кріслом – як у McLaren Speedtail.

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Передбачається, що салон екстравагантної моделі буде тримісним. Наразі у Lexus немає серійних електрокарів, хоча компанія визнає, що потребує їх і на європейському, і на китайському ринках. Буквально цієї весни президент Йосіхаро Сава говорив журналістам, що розробка машини без ДВС ведеться, але поки ще не вирішено, який кузов вона отримає.

Зауважимо, що гібридами Lexus торгує вже півтора десятиліття: зараз в глобальній товарній лінійці у нього є 11 бензоелектричних найменувань. Згідно з нещодавно оновленою стратегією японського виробника, до 2025 року у кожного Lexus і кожної Toyota обов'язково буде електрифікована версія.

Анонс новинки від Lexus

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