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Lexus побудував позашляховик для шукачів пригод

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Позашляховик обладнали для повного бездоріжжя - фото 1
Позашляховик обладнали для повного бездоріжжя

Компанія Lexus представив концептуальний автомобіль GX Off-Road на базі однойменного рамного позашляховика. Новинка присвячена фан-клубу моделі, члени якого люблять подорожувати важкодоступними місцями.

Від стандартного GX шоукар відрізняється наявністю регульованих спортивних амортизаторів, силового бампера, блоку додаткового освітлення, алюмінієвих боксів для похідного спорядження, а також сонячних панелей на даху та шноркеля. Кормі того, автомобіль "взули" у позашляхову гуму на 18-дюймових дисках F Sport.

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Прототип GX Off-Road отримав систему буксирування причепа. У тизері, опублікованому компанією, її робота продемонстрована на прикладі будинку на колесах Patriot Campers.

У Lexus заявили, що концепт-кари створюються "для того, щоб надихати шанувальників бренду", але іноді саме фанати моделей втілюють концепцію в реальність. Позашляховик GX Off-Road став тим самим автомобілем, на який компанію надихнули віддані автовласники.

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Lexus побудував позашляховик для шукачів пригод - фото 341854

Lexus побудував позашляховик для шукачів пригод - фото 341855

Lexus побудував позашляховик для шукачів пригод - фото 341856

Lexus побудував позашляховик для шукачів пригод - фото 341857

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Новинку представлять публіці на зустрічі фанатів FJ Summit у штаті Колорадо, США, яка проходить з 17 по 21 липня.

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Джерело: Lexus
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