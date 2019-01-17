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Нацвідбір на Євробачення 2019

LETAY – Мила моя: слухати пісню гурту на Нацвідбір Євробачення 2019

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Прем'єра пісні LETAY – Мила моя - фото 1
Прем'єра пісні LETAY – Мила моя

Гурт LETAY йде на Національний відбір на Євробачення 2019 з українською піснею "Мила моя". Слухайте сингл, з яким музиканти поборються представляти Україну на міжнародному конкурсу!

У 2017 році LETAY вже брали участь у Нацвідборі на Євробачення, однак у підсумку музиканти посіли останнє місце в півфіналі. Цьогоріч харківський рок-колектив спробує взяти реванш та підкорити Україну з піснею "Мила моя". Зацініть!

Слухати онлайн пісню LETAY – Мила моя на відбір Євробачення 2019:

Це цікаво: Конкурсна пісня відбору на Євробачення Ivan NAVI – All For The Love

Відзначимо, що цей трек вийшов ще у вересні 2018-го, а вже навесні 2019 року музиканти LETAY готуються презентувати свій третій альбом.

Текст і слова пісні "Мила моя"

Мила моя, так чи не так.
Коли нас двоє, вітер має інший смак.
Мила моя, в твоїх очах.
Досі є щось, що в мене зриває дах.

Приспів:

Не питай, що буде завтра.
Багато чого зникає назавжди.
Ніч пролетить, змиє все зайве.
Не сумуй за тим, що зникає назавжди.
У-у-уууууу, у-у-ууууууу.

Мила моя, так чи не так.
Нам не треба війни, нам не треба відзнак.
Милі крапочки в твоїх очах.
Часом щастя в дуже простих речах.

Приспів.

Поруч пролітають всі обличчя
Та не можуть говорити,
Знову вітер кличе,
Але так багато днів до літа
Поруч пролітають всі обличчя
Та не можуть говорити,
Знову вітер кличе,
Але так багато днів до літа.

Приспів (2).

Лідер гурту LETAY Ілля Рєзніков - фото 301746
Лідер гурту LETAY Ілля Рєзніков

Читайте також: Усі учасники українського відбору на Євробачення 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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