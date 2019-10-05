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Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Цього тижня почнемо зі спокусливої Тіни Кароль, котра похизувалась стрункими та довгими ніжками на своїй сторінці в Instagram. Якщо ви дивилися минулий випуск "Танців з зірками", то пригадуєте, що у цій сукні співачка з'явилася в прямому ефірі. Вона, до слова, втілювала роль Анджеліни Джолі зі стрічки "Містер та Місіс Сміт". Не дивно, що прихильникам зірки надзвичайно сильно припав до душі новий образ: "Це секс у чистому вигляді", "Надто гаряче стало", "Ох, ці ніжки", "Тіна в очікуванні Дана Балана на Танцях", "Як можна бути такою розкішною?", "Господи! Пожежа", "Суцільний секс".
Переходимо до зірки "Кріпосної" Ксенії Мішиної, котра зізналась, що дуже довго не хотіла надягати перуку, але таки зважилась на це, аби повністю відповідати обраному образу для останнього ефіру "Танців. Актриса додала, що їй здавалося, перука не личитиме їй, але все не так страшно, як гадалося. Підписники та прихильники зірки підтримали її, засипавши компліментами та теплими словами: "У будь-якому образі – сексі", "Ти – Клеопатра", "Ідеальна", "Вам дуже личить перука. Красива, приголомшлива! Ксенія, ви супер!", "Гарній людині все до лиця", "Ксеня, ви в будь-якому образі та з різними зачісками просто СУПЕР".
А тепер ми переходимо до родзинки нашої добірки – Лесі Нікітюк, котра цього тижня спокушала своїх прихильників. Не дивно, що оголену Лесю Іванівну не лише засипали компліментами, а й вподобали понад 200 тисяч користувачів Instagram. Ми зібрали найкращі з них, а також рекомендуємо не поскупитися та поставити свій царський лайк "Королеві ламінату": "Ось і осінь... Леся накинула пальто", "Яке ніжне фото! Леся, це просто шикарно", "Можна було й без одягу", "Сісі Нікітюк?", "Ой, ой, ой... пожежники вже їдуть", "Пшениця вродила добре", "Спочатку мені здалося, що це Дженніфер Еністон. Але потім я роздивилась, що це гаряча Леся".
Ще одна спекотна краля не залишає байдужими користувачів мережі. Щоправда, цього тижня DJ NANA не влаштовувала спекотних танців на кухні. Втім, це не засмутило її підписників, адже зірка виклала провокативне фото, на якому чітко видно, що вона позує без спідньої білизни. Нічого нового, до слова, але це не може не подобатися: "Анастасія, ви як завжди, – вогонь", "Я теж промовчу, поки очі дивляться на цю красу", "Хочу сказати, що у тебе прекрасні груди та фігура", "Розриває душі Наночка! Красуня на всі 100".
Провокативна MARUV теж не пасла задніх. Цілком імовірно, що після завершення участі у проєкті "Танці з зірками" у неї з'явилося значно більше вільного часу. Тепер ми бачитимемо ще більше гарячих фото на її сторінці в Instagram. Серію гортаємо й коментарі читаємо: "Прекрасне все", – написала Тіна Кароль. "Дуже красиво", "Повелителька зірок, галактик і Всесвіту", "Як можна бути такою неймовірною?", "Ну це ж нереально красиво", "Просто ідеальна", "Аня, ти – бомба".
Тема грудей не розкрита. Оля Цибульська не перестає вражати своїх фанатів. На днях співачка виклала фото з відпочинку. Звичайно ж, максимум уваги був прикутий саме її бюсту, який ледь не вивалювався з купальника. Усе традиційно: спочатку коментарі, а потім фото. Отже, починаємо: "Покажи цицьки нарешті", "І як після побаченого працювати сьогодні? Цибульська, ти б не провокувала народ! Треба наприкінці дня такі фотки викладати", "Оля, будьте обережні. Бо пірати з моря припливуть і викрадуть нашу надію і україночку", "Оля, не провокуй чоловіків!", "День грудей". А ось і самі груди:
Наостанок залишаємо вам Олександра Педана, котрий просто не міг оминути увагою відвідини України Томом Крузом. Читаємо коментарі та насолоджуємось кумедним колажем популярного ведучого: "То він на головну роль у серіал Свати", "Педан крутіший за Круза", "Судячи з фотографії, йому нормально заплатили за приїзд до нас".
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