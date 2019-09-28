Роздягається швидше за Дорофєєву: Michelle Andrade засвітила груди на новому фото

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Давненько ми не згадували про Славу з дуету "НеАнгели". Красуня-матуся не стомлюється ділитися світлинами, якими аж хочеться милуватися. Не став винятком один із останніх кадрів, який вона виклала на своїй сторінці в Instagram. Жартома співачка написала: "Дивлячись на свої фото з відпустки хочеться: або назад у відпустку, або ще красивих фото". Не дивно, що її підписники засипали зірку компліментами та теплими словами: "Тому, що ти – ідеальна", "Красуня", "Тигриця", "Секс-пітонка", "Реально круте фото! Ти – красуня", "Завжди шикарна", "Гламурна, чарівна, стильна, модна, дуже, дуже красива, чарівна!".

Слава з НеАнгелів знову хоче у відпустку

Скромненька й тендітна Michelle Andrade теж вирішила трішки розбурхати користувачів мережі. Співачка виклала кадр, на якому вона позує у спідній білизні та мокрій майці, крізь яку просвічується її бюст. Ох же ж спекотна, крихітка! Читайте коментарі та насолоджуйтесь кадром: "Ну це вже ракета!", "Мішель, ти ідеальна!", "Яка ж ти неймовірна. Захоплююсь", "Красуня! Сексі-бомбочка", "Що ти твориш? Вирішила остаточно з розуму звести", "Мішель почала роздягатися швидше за Надю Дорофєєву", "А крихітка виросла".

Мішель Андраде розігріла мережу гарячим фото

Ви її не відразу впізнаєте, але якщо добре придивитися, то у цій чарівній дівчині у розкішній весільній сукні можна впізнати маленьку Ассоль. Так, це Катерина Гуменюк, і на днях красуня вийшла заміж. Було б дивно, якби вона не поділилась радісною новиною зі своїми підписниками. Гортайте серію та не забудьте привітати дівчину зі святом. А ми поки почитаємо коментарі: "Найкрасивіша", "Я коли побачила твоє весілля, пів дня ходила з усмішкою на обличчі. А очі налилися відразу. Будь щаслива, Катюша. І залишайся з таким добрим серцем назавжди. Люблю", "Неймовірна".

Алла Костромічова показала кілька кадрів з нового випуску "Топмоделей по-українськи", аби довести, що не такі вже й складні завдання стоять перед учасницями нового сезону. Головне – трішки пофантазувати та проявити нестандартний підхід до ситуації. Не дивно, що користувачі мережі цілком і повністю погодилися з моделлю, зауваживши, що дівчата без неї геть зовсім не впоралися б: "Нічого складного! Вони довели що тупі, а ви намагаєтеся змусити їх думати. І без вашої допомоги вони б не змогли", "О, як круто! Чекала цього від вас, Алла", "Досі захоплена вашими варіантами поз і їх виконанням", "Вау, фото з дзеркалом таке сильне і фізичне, і емоційне", "Ми ще побачили не тільки їх політ фантазій, але і фізичну погану підготовку, а також відсутність пластики у деяких. Адже це все теж корисно розвивати". А ви вже бачили новий випуск?

А зараз буде трішки спекотно. Гаряча DJ NANA знову показала, як вона займається своїм тілом вдома. Цього разу жоден холодильник не постраждав ;) "Я на секундочку представив себе цією жовтою кулькою. Хух, це все п'ятниця", "Нехай у кожного буде такий настрій як у вас, дякую за сяючий і сонячний настрій на весь день", "Більше не хочу бути холодильником!", "Танці біля холодильника, це як вид танцю".

Екстремально коротка сукня на Тіні Кароль влаштувала справжній фурор у мережі цього тижня. Тому ніхто не дивується, що підписники та користувачі Instagram засипали виконавицю компліментами: "Яка ти красива, Тіна", "Я зараз шокована", "Як можна бути такою сексуальною?", "Зараз, здається, буде пожежа", "З розуму зійти можна". Навіть Оля Полякова жартома написала: "Я думала, це я".

Тіна Кароль у мінісукні вразила мережу

Наостанок залишимо вам булки Насті Каменських, котра просто обожнює фотографуватися з мінімумом одягу. Воно й не дивно, адже таку фігуру – гріх приховувати: "Фігура – вогонь", "Прямо, порно-зірка", "Щось попа не як у Кім. Схудла", "Найсексуальніша фігура у шоубізнесі", "Щось, Настя, в тебе дупа стала маленька! Починай їсти сало".

Настя Каменських розбурхала мережу сідницями

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