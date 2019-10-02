ТЕСТ: Яку пісню MELOVIN присвятив саме тобі

MELOVIN не тільки відомий співак і представник України на Євробаченні, але й один з найкрасивіших чоловіків світу за версією престижного рейтингу TC Candler. Ми підготували цікавий тест, тож швидше проходь його та дізнайся, який трек MELOVIN написав з думками про тебе!

MELOVIN (Костя Бочаров) – молодий виконавець, який щодня підкорює серця нових слухачів. Його фанатській аудиторії можуть позаздрити навіть відоміші артисти. Відомо, що MELOVIN підтримує контакт зі своїми фанатами й дуже приязно до них ставиться, тож не виключено, що деякі пісні він пише з думками про своїх поціновувачів. Перевід це – пройди тест і дізнайся, яку пісню MELOVIN міг би присвятити тобі!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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