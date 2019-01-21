Леся Нікітюк здивувала мережу відвертим знімком

Українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує радувати своїх шанувальників пікантними знімками з відпустки.

Популярна українська ведуча, зірка шоу "Танці з зірками" Леся Нікітюк здивувала шанувальників новим фото. На ньому вона відверто позує на тлі заходу в дуже короткій сукні з глибоким декольте.

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Підписники артистки відзначили, що вона прекрасно виглядає, а деякі поцікавилися, чому Нікітюк постійно одна. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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