Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+)

Ще одна причина, чому неділя - найкращий день тижня, - рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Габріель Канейсіл – сексуальна модель, яка активно демонструє неабияку пристрасть до надвідвертих бікіні.

Габріель Канейсіл – сексуальна та гаряча француженка, яка працює моделлю в Лос-Анджелесі.

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Дата народження: 20 жовтня 1992 року;

Рідне місто: Париж (Франція);

Місто проживання: Нью-Йорк (США);

Зріст: 175 см.

Вузькі, майже і зовсім відсутні бікіні – не єдина пристрасть Габріель. Вона любить дивитися документальні фільми на Netflix, слухати музику Сержа Генсбура, валятися на дивані і їсти макарони (і як їй вдається залишатися в такій формі з подібними вподобаннями).

Мабуть, все-таки допомагають періодичні заняття бікрам-йогою. Улюблена страва Канейсіл – проста паста з помідорами. І здається, традиційна італійська їжа ніколи не виглядала більш сексуально, ніж в Instagram Габріель.

До слова, в Instagram цієї красуні апетитно виглядає не лише їжа. Заціни спокусливі форми моделі:

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