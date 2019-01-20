Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+)

  • 4592
Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя - найкращий день тижня, - рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Габріель Канейсіл – сексуальна модель, яка активно демонструє неабияку пристрасть до надвідвертих бікіні.

Габріель Канейсіл – сексуальна та гаряча француженка, яка працює моделлю в Лос-Анджелесі.

І ще: Дівчина тижня: спокуслива американська модель Меггі Роулінс

Дата народження: 20 жовтня 1992 року;
Рідне місто: Париж (Франція);
Місто проживання: Нью-Йорк (США);
Зріст: 175 см.

Вузькі, майже і зовсім відсутні бікіні – не єдина пристрасть Габріель. Вона любить дивитися документальні фільми на Netflix, слухати музику Сержа Генсбура, валятися на дивані і їсти макарони (і як їй вдається залишатися в такій формі з подібними вподобаннями).

Мабуть, все-таки допомагають періодичні заняття бікрам-йогою. Улюблена страва Канейсіл – проста паста з помідорами. І здається, традиційна італійська їжа ніколи не виглядала більш сексуально, ніж в Instagram Габріель.

До слова, в Instagram цієї красуні апетитно виглядає не лише їжа. Заціни спокусливі форми моделі:

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302275
Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302277

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302265

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302266

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302267

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302268

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302269

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302270

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302271

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302272

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302273

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302274

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302276

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302278

Дівчина тижня: гаряча французька модель без комплексів Габріель Канейсіл (18+) - фото 302279

Читайте також: Дівчина тижня: модель Келлі Брук, яка є володаркою найідеальнішого тіла у світі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31344
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 673
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз