Настя Каменських показала спільні фото з Потапом

Українська співачка Настя Каменських і репер Потап вибрали сонячну Мексику для відпочинку.

Невідомо, чи разом співаки побували на курорті, проте в їх блогах з'явилося чимало фото, які підігріли чутки про роман.

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Зокрема, як Настя Каменських, так і Потап показали пікантні фотографії біля басейну. Користувачі мережі припустили, що це один і той же басейн. Поки шанувальники зірок обговорювали знімки, Настя Каменських показала спільні фото з репером. Згідно з повідомленнями, співачка з Потапом провела сніданок. Долучилися до компанії й репер Позитив і його дружина.

Після трапези Потап і Настя зробили серію забавних фото, які зірка об'єднала в невеликий ролик. "Спасибі, Потап, за все", – написала вона, додавши сердечко в кінці повідомлення.

Настя Каменських показала спільні фото з Потапом

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