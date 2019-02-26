Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV 8 березня

Леся Нікітюк здивувала мережу незвичайним знімком з тест-драйва

  • 67
Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Відома українська телеведуча та шоувумен Леся Нікітюк, яка вирушила з Києва в Буковель в рамках тест-драйву авто, поділилася незвичайним фото на тлі красивого заходу. Ефектне фото з акробатичними вправами зірка показала в Instagram.

Так, на новому кадрі Нікітюк буквально злетіла над землею, тримаючись однією рукою об край машини. На задньому фоні видніються поля, голі дерева і поодинокі будинки. Видно, що фотографувалася Леся на узбіччі траси, але захід сонця додав особливості знімку.

До слова: Леся Нікітюк показала, з ким відпочиває у Буковелі

"Український захід", – підписала фотографію телеведуча.

Читайте також: Зваблива Тіна Кароль підкорила шанувальників екстремальним декольте

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: зваблива та відверта топ-модель Жозефін Скрівер (18+)
  • 24 лютого, 17:25
  • 606
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 1019
Опитування: Хто має поїхати на Євробачення 2019 замість MARUV?
  • Вчора, 20:28
  • 342
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз