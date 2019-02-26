Леся Нікітюк здивувала мережу незвичайним знімком з тест-драйва

Відома українська телеведуча та шоувумен Леся Нікітюк, яка вирушила з Києва в Буковель в рамках тест-драйву авто, поділилася незвичайним фото на тлі красивого заходу. Ефектне фото з акробатичними вправами зірка показала в Instagram.

Так, на новому кадрі Нікітюк буквально злетіла над землею, тримаючись однією рукою об край машини. На задньому фоні видніються поля, голі дерева і поодинокі будинки. Видно, що фотографувалася Леся на узбіччі траси, але захід сонця додав особливості знімку.

До слова: Леся Нікітюк показала, з ким відпочиває у Буковелі

"Український захід", – підписала фотографію телеведуча.

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