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MARUV 8 березня

Зваблива Тіна Кароль підкорила шанувальників екстремальним декольте

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Тіна Кароль спокушає мережу - фото 1
Тіна Кароль спокушає мережу / instagram

Українська поп-діва Тіна Кароль вміло спокушає мережу відвертими знімками в сміливих нарядах, що підкреслюють її струнку фігуру і розкішні форми. На особистій сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, на якому вона демонструє шикарне декольте.

Так, Тіна Кароль одягнена в наряд від українського дизайнера Артема Климчука (бренд Artemklimchuk), приспустивши з плеча стриманий картатий піджак від Ельвіри Гасанової з її нової колекції. На чорно-білому знімку помітно, що співачка зробила в макіяжі традиційний акцент на губи, а її задумливий погляд надає фото особливої ​​загадковості.

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Прихильники засипали співачку компліментами, відзначаючи, що артистка виглядає особливо ніжно і чуттєво, вміючи прикувати увагу ефектним образом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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