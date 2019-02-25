Леся Нікітюк показала, з ким відпочиває у Буковелі

Кого українська знаменитість взяла з собою у подорож / vsim.ua

Леся Нікітюк знову вирушила у подорож. Про це ведуча розповіла на офіційній сторінці в Instagram, за якою стежать понад 2,6 мільйона людей.

"Good morning. Друзі, ми вже вирушили на Буковель. Попереду #сувовийтест. Дивіться сторіз. У мене тачка Subaru Outback... Поняття не маю, що це за авто. Я думала, Део Ланос... Як завжди... Оливковий", – написала Нікітюк.

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Примітно, що українська знаменитість взяла у подорож свого вест-хайленд-уайт-тер'єра Рафіка і пояснила, чому не наважилася залишати вихованця вдома.

"Рафчика я взяла з собою тому, що він – вірний штурман! – розповіла телеведуча. – Завжди спокійно сидить зі мною поруч. А, якщо я не зменшую швидкість перед пішохідним переходом, то починає гавкати".

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