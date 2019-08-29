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Танці з зірками 1 вересня

Надя Дорофєєва розбурхала мережу знімком без одягу

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Спокуслива солістка популярного українського гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва продовжує розбурхувати фантазію численної армії своїх підписників пікантними кадрами. Цього разу красуня поділилася знімком в одній лише спідній білизні.

Так, в одній з нових фотосесій співачка Надя Дорофєєва з'явилася в напівпрозорій подовженій блузі кремового кольору, яку одягнула поверх стильної чорної спідньої білизни. Наряд зірки дозволив детально розглянути її струнку фігуру і оцінити стрункі ніжки.

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До ефектного кадру красуня додала коментар англійською мовою, в якому йдеться: "Я хороша, щоб там не було". І судячи з коментарів фоловерів, вони повністю згодні з думкою Наді.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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