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Танці з зірками 1 вересня

Тіна Кароль знялася у сексуальному образі

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Зваблива українська поп-діва Тіна Кароль знялася у відвертому образі. Знімком красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, співачка Тіна Кароль поділилася зі своїми підписниками черговим пікантним знімком, який, судячи з пейзажів, був знятий в США.

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Одягла артистка для нового фото в'язаний светр коралового кольору з глибоким вирізом в зоні декольте. Зірка сперлася однією рукою на припаркований поруч трейлер, а другу поклала собі на талію, піднявши светр і оголивши стегно.

Грайливий і спокусливий образ Кароль доповнила тільки білими кросівками, розпущеним волоссям і фірмовою червоною помадою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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